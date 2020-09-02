Водителей такси хотят защитить от агрессивных пассажиров перегородкой

https://static.news.ru/photo/2b627ce0-ecdc-11ea-aff2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме предложили защищать водителей такси от агрессивных и неадекватных пассажиров перегородкой.

В нижней палате РФ отметили, что случаи некорректного поведения между пассажирами и водителями происходят достаточно часто.

Вопрос о необходимости установки перегородок в такси обсудят 15 сентября 2020 года, сообщает «Известия».

Депутаты отметили, что подобная мера поможет защитить водителей от нападений.

Эксперты заявили, что мера достаточно спорная. Установка перегородок повлечёт дополнительные материальные затраты. Кроме того, многие водители такси работают на личных автомобилях и им будет трудно использовать машину для повседневных нужд, так как она будет оборудована перегородкой.

Как писал NEWS.ru ранее, PR-директор российского сервиса вызова такси «Ситимобил» Георгий Лобушкин сообщил о том, что с 3 апреля 2020 года компания начинает тестировать перегородки в автомобилях такси. Он пояснил, что таким образом компания рассчитывает уменьшить распространение вирусов между пассажиром и водителем.