https://static.news.ru/photo/900ad690-cf0c-11e9-b79c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил московских автомобилистов о том, что поворот к Киевскому вокзалу закрыт до утра воскресенья, 8 сентября, из-за ремонта.

… до 09:00 8 сентября закрыт поворот к вокзалу для всех, кроме общественного транспорта. И даже для такси, — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Водители, будьте внимательны - на площади Киевского вокзала ремонт (благоустройство и прочая красота), поэтому придётся немного потерпеть - до 09:00 8 сентября закрыт поворот к вокзалу для всех, кроме общественного транспорта. И даже для такси. — ЦОДД (@gucodd) September 4, 2019

Работы по комплексному благоустройству улиц и переулков столицы начались в апреле 2019 года. По завершении появится 13 новых остановок общественного транспорта, около 1,5 тысячи фонарей, скамейки и урны, напоминает « Москва 24 ».

Как ранее писал News.ru, специалисты приступили к работам по благоустройству территорий, прилегающих к станции «Савёловская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.