https://static.news.ru/photo/900ad690-cf0c-11e9-b79c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил московских автомобилистов о том, что поворот к Киевскому вокзалу закрыт до утра воскресенья, 8 сентября, из-за ремонта.
… до 09:00 8 сентября закрыт поворот к вокзалу для всех, кроме общественного транспорта. И даже для такси, — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Водители, будьте внимательны - на площади Киевского вокзала ремонт (благоустройство и прочая красота), поэтому придётся немного потерпеть - до 09:00 8 сентября закрыт поворот к вокзалу для всех, кроме общественного транспорта. И даже для такси.
Работы по комплексному благоустройству улиц и переулков столицы начались в апреле 2019 года. По завершении появится 13 новых остановок общественного транспорта, около 1,5 тысячи фонарей, скамейки и урны, напоминает «Москва 24».