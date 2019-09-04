Фото: Сергей Булкин/News.ru

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил московских автомобилистов о том, что поворот к Киевскому вокзалу закрыт до утра воскресенья, 8 сентября, из-за ремонта.

до 09:00 8 сентября закрыт поворот к вокзалу для всех, кроме общественного транспорта. И даже для такси, — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Работы по комплексному благоустройству улиц и переулков столицы начались в апреле 2019 года. По завершении появится 13 новых остановок общественного транспорта, около 1,5 тысячи фонарей, скамейки и урны, напоминает «Москва 24».

Как ранее писал News.ru, специалисты приступили к работам по благоустройству территорий, прилегающих к станции «Савёловская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.

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