Водителей предупредили о подорожании покраски авто в России Mash: покраска автомобилей в России подорожает на 30%

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Стоимость покраски автомобилей в России увеличится на 30% в ближайшее время, сообщает Telegram-канал Mash. Согласно его сведениям, если раньше смена цвета кузова стоила 120 тысяч рублей, то теперь цена услуги достигнет около 180 тысяч рублей, а перекраска деталей подорожает с 7 тысяч до 11 тысяч рублей.

Кроме того, на 30% увеличится и труд маляров. Так, в скором времени подбор колера будет стоить от 550 рублей за 100 граммов вместо 320 рублей. Литр краски подорожает с 1200 до 2300 рублей, шпаклевки — с 700 до 1300 рублей, а расходников — с 80 до 130 рублей.

Как объяснил канал, рост цен на краску в России обусловлен ограничением поставок. Отмечается, что ждать поставок качественной продукции из Италии, Германии и США приходится минимум полгода.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что в полном запрете экспорта дизельного топлива из РФ сейчас нет необходимости, его производится в достаточном объеме. Он подчеркнул, что сейчас ситуация с нефтепродуктами на отечественном рынке стабильна.

Также ранее АвтоВАЗ объявил о запуске сборки автомобилей Lada Granta в Азербайджане на площадке регионального партнера. Там отметили, что до конца этого года на конвейер будут поставлены модели семейств Niva и Vesta.