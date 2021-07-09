Водителей предупредили о новых штрафах за тюнинг

Внесение любых изменений в конструкцию автомобиля, не предусмотренных производителем, считается нелегальным. Владельцам машин с таким тюнингом грозят штрафы в размере до пяти тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД.

К незаконному тюнингу относятся, в частности, нестандартные бамперы, спойлеры, «кенгурятники», фаркопы, нештатная оптика, модернизация выхлопной системы, подвески, установка газобаллонного оборудования.

Внесение подобных изменений в конструкцию машины возможно только с разрешения ГИБДД. Сведения о модернизации должны быть отражены в регистрационных документах.

В случае если водитель в первый раз попадётся с нелегальным тюнингом, его оштрафуют на 500 рублей, при повторном нарушении сумма взыскания может вырасти до пяти тысяч рублей. Кроме того, водитель может лишиться прав на три месяца, а его автомобиль будет снят с регистрации.

В ГИБДД напомнили , что новые правила, касающиеся тюнинга, начали действовать в России с 1 июля.

Ранее глава Союза автошкол Санкт-Петербурга и Ленобласти Александр Сальников заявил, что в целом тюнинг машин не представляет серьёзной угрозы для безопасности движения.