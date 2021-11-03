Водителей предупредили о массовых проверках на дорогах

В начале ноября ГИБДД проведёт ряд проверок на дорогах с целью выявления нетрезвых водителей и пресечения нарушений правил дорожного движения. О этом сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа». В ведомстве также напомнили водителям об ответственности за управление автомобилем в пьяном виде.

В период ноябрьских праздников и нерабочих дней запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения, — говорится в тексте.

В ГИБДД отметили, что подобная работа проводится постоянно. С начала года сотрудники осуществили порядка 40 тысяч массовых проверок по всей России. В результате на вождении в пьяном виде попались свыше 42 тысяч человек.

В ведомстве напомнили, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии наказывается лишением прав на срок от полутора до двух лет. Кроме того, водитель может быть оштрафован на 30 тысяч рублей. При повторном нарушении или отказе от медосвидетельствования виновному грозит уголовное наказание.

В ГИББД также порекомендовали учитывать сложную эпидобстановку и воздерживаться от поездок на личном транспорте, если на то нет крайней необходимости.

Ранее предприниматель, автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предложил значительно ужесточить наказание за пьяное вождение. В частности, поднять размер штрафа до 100 тысяч рублей, а срок лишения прав увеличить до трёх лет. По его мнению, это поможет существенно снизить смертность на российских дорогах.