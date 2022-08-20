Водителей предупредили о болезнях, с которыми нельзя садиться за руль Врач Османов: людям с депрессией и эпилепсией нельзя водить автомобиль

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Существуют заболевания, при которых следует полный запрет на вождение автомобиля. Это касается тех, кто страдает психическими заболеваниями и нервными расстройствами. Также запрет на вождение может коснуться граждан, имеющих серьёзные проблемы со зрением. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал врач — терапевт-кардиолог Рустем Османов.

Медик напомнил, что нельзя садиться за руль после приёма ряда медикаментов, в первую очередь — психотропных препаратов, седативных и наркотических средств, антидепрессантов и снотворного.

Употребление этих препаратов приводят к сонливости, заторможенности, расстройству координации и снижению концентрации внимания, — подчеркнул Османов.

Также безусловным противопоказанием к вождению он назвал слепоту обоих глаз и нарушение цветовосприятия. При этом при умеренном снижении зрения или слепоте на один глаз человек допускается к управлению автомобилем.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, что меньше всего аварий происходит в российских регионах, где есть камеры фото- и видеофиксации. На аварийность также влияет плотность движения автомобилей, воспитание и психологическое состояние водителей.