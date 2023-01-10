Водителей обещали не штрафовать автоматом за выброшенный окурок Разработчик: водители не будут получать штраф за выброшенный окурок как за нарушение ПДД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водители не будут в автоматическом режиме по камерам получать штрафы за выброшенные из автомобиля окурки, фантики и пластиковые стаканчики после вступления в силу поправок в КоАП РФ с 11 января. Об этом ТАСС сообщил представитель компании-разработчика комплексов фотовидеофиксации Сергей Кусов. Он назвал подобную идею популистской.

Это такая популистская идея. Если выкинули мусор под камерой, она это зафиксирует, можно сопоставить номер. Но, к сожалению, в автоматическом режиме это все равно не производится, оповещения какому-то оператору о том, что «внимание, тут выбросили мусор», такого не будет, — пояснил Кусов.

Он также отметил, что камеры фотовидеофиксации установлены далеко не везде и этот аспект усложняет отслеживание момента, когда водители выбрасывают мусор из автомобиля. По словам эксперта, можно использовать так называемые умные балки на патрульных машинах или преследовать автомобиль нарушителя при необходимости, однако вряд ли едущие по маршруту полицейские станут этим заниматься, считает Кусов, поскольку они имеют более приоритетные задачи.

Также стоит признать, что возможны ошибки, так что записи с камер придется перепроверять особо тщательно, — подчеркнул разработчик.

По его мнению, административный штраф может быть направлен нарушителю, но не от ГИБДД, а от других надзорных органов.

С 11 января текущего года в силу вступают изменения в КоАП, которые позволяют с помощью технических средств фиксировать и привлекать к ответственности нарушителей, выбрасывающих мусор из автомобилей вне установленных мест. Штраф для граждан составит от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических — от 30 до 50 тысяч. При повторном нарушении размер штрафа удваивается.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2023 года требования к сжиганию мусора на дачных участках упростят. Расстояние от дома до очага можно сократить с 50 метров до 15. В случае использования негорючей емкости сжигать мусор можно будет на расстояние 7,5 метра. При этом правило о сжигании мусора в безветренную погоду сохранится.

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