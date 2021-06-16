Водителей не станут наказывать за отсутствие техосмотра при ДТП

https://static.news.ru/photo/6df40b60-ce99-11eb-985b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отсутствие технического осмотра автомобилей при ДТП не станет причиной для штрафа. Об этом рассказал начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Чипурин, пишет ТАСС.

В случае ДТП отсутствие техосмотра ничем фактически не грозит, — цитирует его агентство.

Накануне Госдума приняла закон, отменяющий обязательное проведение технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО.

Если раньше для получения документа техосмотр необходимо было пройти в обязательном порядке, то теперь эта норма отменена. Для получения ОСАГО водителю не нужно будет предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон должен вступить в силу 22 августа.

Ранее сообщалось, что стоимость оформления страхового полиса ОСАГО в России может увеличиться на 30% из-за предлагаемых Центральным банком и Минфином изменений.

Лидер автомобильного движения «Свобода выбора», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков назвал это безумием. Депутат напомнил, что за период с 2013-го по 2020 год тарифы ОСАГО повышались три раза и в общей сложности подорожали на 120%. Кроме того, за эти годы с рынка страховщиками было украдено 150–200 млрд рублей.