Водителей не будут наказывать за следы некоторых лекарств в организме «Коммерсант»: ГИБДД не будет наказывать водителей за следы некоторых лекарств в организме

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В отношении водителей, в крови которых найдены следы лекарств, не относящихся к наркотическим или психотропным средствам, полицейские временно не будут возбуждать уголовные дела, пишет «Коммерсант». Отмечается, что соответствующие рекомендации направила в свои региональные управления ГИБДД. Автор материала добавил, что указание было принято после решения Конституционного суда, который запретил нижестоящим судам наказывать водителей, которые сели за руль после употребления определенных препаратов, например, фенибут и феназепам.

Полицейские временно не будут возбуждать дела в отношении водителей, в организме которых найдены следы лекарств, не относящихся к наркотическим или психотропным средствам, — сказано в публикации.

Главным аргументом в пользу этого решения стало то, что КоАП разрешает наказывать за употребление алкоголя, наркотиков и психотропных веществ, но лекарства в списке не перечислены.

Депутаты ранее согласовали около 100 поправок в новый законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России». В частности, предлагается исключить некоторые пункты как избыточные. В законопроекте может пропасть пункт о допуске таксистов к работе только после прохождения аттестации на знание расположения всех объектов инфраструктуры, достопримечательностей, медицинских и образовательных учреждений, объектов спорта, зданий органов государственной власти, путей подъезда к ним и так далее.