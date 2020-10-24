Водителей на МКАД в Москве начнут штрафовать новыми камерами

https://static.news.ru/photo/ba82b92e-180d-11eb-bfae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) появится новый вид камер фиксации движения по обочине — парконы. Эти передвижные комплексы будут двигаться в пробке вместе с потоком и фиксировать автомобили, объезжающие пробку с нарушением ПДД, сообщил Департамент транспорта Москвы.

Как отмечает ведомство, первоначальная задача парконов — фиксация «обоченщиков» там, где пока невозможно установить стационарные камеры. Паркон также исключит ситуации, при которых водитель встраивается с обочины в поток в тех местах, где есть камера, а затем снова выезжает на обочину, пишут «Известия».

Если паркон стоит в пробке на МКАД, а его по обочине, в нарушение требований ПДД, обгоняет машина, то производится фиксация данного события, — заявил заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин.

По правилам, на обочине разрешена вынужденная остановка из-за технической неисправности, а также остановка для оформления ДТП. Издание напоминает, что движение по обочине наказывается штрафом в 1500 рублей.

Эксперты, между тем, разошлись во мнениях по поводу нововведения. Так, пока остаётся неясным, будут ли парконы штрафовать тех, кто оказался на обочине не по необходимости.

Как сообщал NEWS.ru, российским водителям могут запретить использование летней резины с декабря по февраль. Об этом говорится в разработанном МВД проекте постановления правительства РФ.

Позднее автоэксперты оценили возможное введение таких штрафов.