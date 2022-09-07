Автоэксперт предложил приравнять мощные самокаты к мопедам Автоэксперт Шкуматов: водители мощных самокатов должны сдавать на права категории «М»

В правилах дорожного движения мощные электросамокаты необходимо классифицировать как мопеды, рассказал в беседе с «Радио 1» координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его словам, это позволит обезопасить как пешеходов, так и самих водителей самокатов. Эксперт отмечает, что если мощные самокаты приравняют к мопедам, их просто перестанут покупать. Такая правовая мера обяжет водителей мощных электросамокатов получать водительское удостоверение категории «М», а также носить шлем и иметь номерной знак на транспортном средстве, подчеркнул он.

Самокаты с мощностью двигателя 250 Ватт всё чаще признают мопедами с электрическим двигателем, а менее мощные вообще не поддаются никакому регулированию. Предложенные поправки к правилам дорожного движения соответствуют текущей судебной практике. Думаю, рано или поздно в ПДД будет закреплено, что мощные самокаты будут классифицировать как мопеды с соответствующими требованиями к водителю, а менее мощные не будут регулироваться вообще, — пояснил Шкуматов.

Принятие поправок в ПДД позволит самокатам с низкой мощностью передвигаться по велодорожкам и тротуарам. Это, по словам специалиста, обезопасит их водителей от поездок по проезжей части. А повышение требований к водителям мощных электросамокатов поможет избежать лишних ДТП.

За 2021 год в результате ДТП с участием электросамокатов погибло 20 россиян, сообщил начальник ФКУ «НЦ БДД МВД России» Дмитрий Митрошин. Митрошин добавил, что чаще всего такие ДТП возникали на перекрестках, пешеходных переходах и выездах с прилегающих территорий — количество подобных инцидентов варьируется от 16% до 25%. Он уточнил, что статистика включает в себя только аварии в пределах улично-дорожной сети.