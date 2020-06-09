Водителей могут начать проверять на трезвость с помощью нового метода

https://static.news.ru/photo/1155cc94-aa9c-11ea-8e25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Проект нового метода тестирования водителей на алкоголь направлен в Общественную палату РФ. Метод заключается в техническом средстве индикации этанола в выдыхаемом воздухе.

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Александр Быков сообщил, что средство будет применяться не вместо алкотестера, а при первичной проверке.

Мы, когда будем проводить проверку, фактически сразу в течение нескольких секунд поймём, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя содержится алкоголь или нет. Если есть, тогда мы попросим водителя пройти уже полную процедуру освидетельствования, — привели слова генерал-майора в ТАСС.

Он отметил, что с помощью нового метода можно будет проверить водителей на алкоголь в короткие сроки. Кроме того, ГИБДД запросило разрешение Минздрава использовать базу потенциальных нарушителей, людей, которые имеют алкогольную и наркотическую зависимость.

Ранее NEWS.ru писал, что по данным статистики судебного департамента при Верховном суде РФ за 2019 год, чаще всего в России нетрезвых водителей, виновных в авариях с летальным исходом, осуждают на срок от двух до пяти лет лишения свободы.