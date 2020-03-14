https://static.news.ru/photo/eeb0b6f2-6722-11ea-a6c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водителей могут избавить от ошибочных или глупых штрафов. Для этого готовятся поправки в законодательство, которые сейчас обсуждают Минюст, МВД, Минтранс.

Для корректировки штрафов хотят ввести единую методику оценки доказательств нарушений ПДД с камер фотовидеофиксации. Поправки подготовили представители ОНФ, сообщают «Известия».

Основой методики станет специальный алгоритм изучения материалов с камер, который будет меняться в зависимости от того, на какой вид нарушения настроен прибор. Если часть материалов будет отсутствовать или плохого качества, водителя предлагается признать невиновным.

Предполагается, что использовать такую методику станут и сотрудники ГИБДД, и другие должностные лица, выписывающие водителям штрафы, а также и сами автомобилисты, которые обжалуют штраф.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поправки в «водительскую» главу нового КоАП, подготовленные Общероссийским народным фронтом (ОНФ), предусматривают создание индивидуального коэффициента риска, который позволит поощрять добропорядочных водителей и следить за особо опасными автомобилистами, сообщил эксперт ОНФ, координатор общественного движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов.