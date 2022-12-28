Водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России в 2023 году предполагается запустить механизм проверок наличия полиса ОСАГО через камеры дорожного движения. Об этом в интервью «Известиям» рассказал президент Всероссийского союза страховщикв (ВСС) Евгений Уфимцев. Он также упомянул об обсуждении ВСС и Банком России продления мер поддержки страховщиков в новом году.

Мы уже неоднократно предлагали запустить проверку полисов ОСАГО через камеры, однако пока проводили только эксперименты и пилотные проекты. <...> В следующем году должен произойти уже полномасштабный запуск проверок наличия полиса через камеры дорожного движения. То есть водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам, — сказал Уфимцев.

Он также рассказал, что в ходе переговоров с Центробанком ВСС предлагает, в частности, увеличить срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней и легализовать использование подержаных деталей. Эксперимент с использованием таких деталей страховщики хотят провести в Приморском крае. Для посеместной реализации подобной практики потребуется подготовить нормативные документы и требования, на что уйдет от 3 до 6 месяцев.

Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил, что обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) — это «узаконенный грабеж» россиян. По его словам, ОСАГО нужно отменить или реформировать, убрав из него «репрессивные нормы» и возможность не доплачивать. Эксперт призвал сделать страхование добровольным.

Также сообщалось, что депутаты Госдумы попросили Генпрокуратуру проверить эффективность механизма ОСАГО. По закону не меньше 80% денег от продажи полисов должны идти на возмещение ущерба по страховым случаям, но компании не соблюдают эти условия. Бизнес признал, что до 10% водителей в РФ ездят без ОСАГО.