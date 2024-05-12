Водитель упавшего в Мойку автобуса незаконно легализовал 10 мигрантов На водителя упавшего в Мойку автобуса завели дело о постановке мигрантов на учет

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Рахматшох Курбонов во время избрания меры пресечения в Октябрьском районном суде

Водитель Рахматшох Курбонов, арестованный после падения пассажирского автобуса в реку в центре Санкт-Петербурга, стал фигурантом еще одного дела — о незаконной постановке мигрантов на учет, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК РФ по городу. Уточняется, что речь идет о 10 нелегалах, которых он прописал в своей квартире.

В ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса в феврале — марте 2024 года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учет не менее 10 иностранных граждан в принадлежащей ему квартире, — указано в сообщении.

Отмечается, что за это Курбонов получил денежное вознаграждение от участников незаконной схемы. Сейчас следователи устанавливают все детали произошедшего, также ведется проверка на наличие иных фактов нарушений. Авария произошла в центре Петербурга в пятницу, 10 мая. Автобус упал в реку с Поцелуева моста. Выжить удалось только водителю и одному из пассажиров.

Ранее сообщалось, что Рахматшоха Курбонова штрафовали пять раз за последний год. По полученным данным, мужчина нарушал правила дорожного движения, за которые заплатил порядка пяти тысяч рублей. В их числе проезд по обочине, отказ уступить дорогу, проезд на красный свет, а также невыполнение обязанностей при ДТП.