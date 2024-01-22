Водитель снегоболотохода остался без прав из-за алкоголя Петербургский суд лишил прав водителя снегоболотохода за вождение в пьяном виде

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Мировой судья судебного участка № 146 в Санкт-Петербурге на год и восемь месяцев лишил прав водителя снегоболотохода за вождение в нетрезвом виде, передает объединенная пресс-служба судов города. Мужчину оштрафовали на 30 000 рублей, он также должен будет оплатить стоимость перемещения и хранения задержанного вездехода.

Инспектор показал, что он остановил квадроцикл под управлением Хохлова. Во время беседы с водителем он обнаружил у того признаки опьянения. Его напарник пригласил понятых, а он в присутствии понятых отстранил Хохлова от управления транспортным средством. и освидетельствовал его на состояние алкогольного опьянения. <...> Хохлов согласился с результатами освидетельствования, — сообщает пресс-служба.

На рассмотрение дела он не пришел. Адвокат заявил, что понятых на месте не было, они лишь подписали заполненные протоколы, а освидетельствование могли провести ненадлежащим прибором.

Ранее пассажир погиб в ДТП с пьяным водителем Toyota и КамАЗом под Новосибирском. Шоферу может грозить лишение свободы на срок от пяти до 12 лет. Управляя автомобилем Toyota Camry, он двигался по трассе Р-254 «Иртыш» со стороны города Новосибирска, и не справился с управлением.