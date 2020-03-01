Полиция Ростова-на-Дону оштрафовала на 5 тысяч рублей водителя погрузчика, который накануне устроил «пыльную бурю» в центре города.
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Видео инцидента попало в соцсети. На записи видно, как спецмашина движется по улице, поднимая вокруг себя гигантское облако пыли.
Ранее NEWS.ru писал, что сумма штрафов за нарушение ПДД на российских дорогах в 2019 году составила 106,5 млрд рублей, из них было оплачено около 68 млрд. Также было вынесено более 142 млн постановлений — на 11% больше, чем в 2018 году.
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