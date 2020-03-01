https://static.news.ru/photo/ae768638-5bc0-11ea-ae5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Полиция Ростова-на-Дону оштрафовала на 5 тысяч рублей водителя погрузчика, который накануне устроил «пыльную бурю» в центре города.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

Видео инцидента попало в соцсети. На записи видно, как спецмашина движется по улице, поднимая вокруг себя гигантское облако пыли.

Ранее NEWS.ru писал, что сумма штрафов за нарушение ПДД на российских дорогах в 2019 году составила 106,5 млрд рублей, из них было оплачено около 68 млрд. Также было вынесено более 142 млн постановлений — на 11% больше, чем в 2018 году.