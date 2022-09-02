Задавивший девочек водитель мусоровоза заплакал перед заседанием суда

Фото: Соцсети

Водителя мусоровоза, накануне сбившего двух девочек, доставили в Истринский суд, где ему изберут меру пресечения. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом SHOT в здании суда, мужчина рыдает.

На видео показано, как мужчину сопровождают сотрудники правоохранительных органов до зала суда.

Происшествие случилось утром 1 сентября, тогда водитель мусоровоза сбил девочек 2017 и 2019 годов рождения в Истре. ЧП произошло на улице Ленина. Одна из девочек скончалась на месте. Другую госпитализировали с телесными повреждениями. Позже в пресс-службе Минздрава МО сообщили, что вторая девочка находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. В ведомстве пояснили, что медики оказывают несовершеннолетней всю необходимую помощь, проводится комплекс диагностических мероприятий.

Данную информацию подтвердили в истринской администрации. Через некоторое время пострадавшую перевезли с помощью санавиации в столичный областной центр охраны материнства и детства. 2 сентября в пресс-службе Минздрава Московкой области сообщили, что девочку выписали. В ведомстве добавили, что ребенку оказали необходимую медицинскую помощь, а родственники оформили отказ от ее госпитализации..