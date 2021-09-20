В ВШЭ предложили перенести праздничные дни Нового года на май

Завкафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова предложила перенести пять выходных дней в честь Нового года на май, так как у людей в то время больше возможностей выехать на природу. Она также отметила, что если брать отпуск, то лучше делать это либо перед самыми праздниками, либо сразу же после. Её слова приводит РИА Новости.

Специалист пояснила, что в этом случае отпуск получится продлить за счёт самих праздников и при этом не потерять в деньгах. Если же отпуск совпадает с праздничными днями, то Буянова рекомендует отказаться от него.

Потому что не все из этих 10 новогодних дней, собственно, праздничные, и только за праздничные дни предоставляется дополнительный день отдыха, который можно присоединить к отпуску и использовать в другое время, — уточнила эксперт.

По словам эксперта, ситуация с майскими праздниками аналогична, из-за чего брать отпуск, попадающий на эти дни, нецелесообразно.

Ранее правительство России утвердило перенос выходных дней, совпадающих с праздниками в 2022 году, на другие даты. Так, выходные 1 и 2 января переносятся на 3 и 10 мая, а нерабочая суббота 5 марта будет перенесена на понедельник, 7 марта.