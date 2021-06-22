Во все рестораны Москвы будут пускать только людей со справками

Все заведения общественного питания Москвы с 28 июня будут переведены в «безковидный» режим работы. Пускать в них начнут только людей, имеющих антитела к коронавирусу, сообщил мэр города Сергей Собянин на своём сайте.

Для этого необходимо предоставить подтверждение факта болезни в течение последних шести месяцев, вакцинации или действительный в течение трёх дней отрицательный результат ПЦР-теста. При этом принимается только специальный QR-код, полученный на «Госуслугах», портале mos.ru, в электронной медкарте, в системе ЕМИАС или в регистратуре поликлиники.

Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут, — подчеркнул глава города.

Рестораны и кафе должны создать систему проверки QR-кодов. Наличие возможности проверять эту информацию является условием открытия фудкортов. Не выполнившие требование предприятия смогут работать только на вынос или на доставку.

Аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах. И Москве настала пора перенимать их опыт, если мы хотим избежать нового, крайне нежелательного локдауна, который будет страшным ударом по тысячам работающих в общепите людей, — подчеркнул градоначальник.

Кроме того, в городе с 22 июня вводится запрет на массовые мероприятия с присутствием более 500 человек, вне зависимости от того, где проходит событие. Ограничение отменяется для мероприятий, куда могут попасть только люди с QR-кодами

Глава города отметил, что решение об обязательных прививках для сотрудников сферы услуг начал приносить плоды, центры вакцинации работают «на полную мощность». Однако результаты станут видны через два-три месяца.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 остаётся очень сложной. В больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей. Система здравоохранения работает с полной мобилизацией своих возможностей, — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что россияне, у которых нет иммунитета к коронавирусу, представляют опасность для окружающих. В связи с этим неминуема их дискриминация. По его словам, люди, не сделавшие прививку и не переболевшие COVID-19, не смогут работать во всех сферах, так как это будет опасно для других граждан.