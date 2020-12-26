Во время пандемии граждане РФ стали чаще заниматься музыкой

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В период пандемии коронавирусной инфекции нового типа россиянам пришлось большую часть времени находиться дома. Из-за этого жители РФ стали чаще заниматься музыкой. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на сведения «Платформы ОФД», которая обеспечивает сбор, хранение, обработку и передачу данных с контрольно-кассовой техники в налоговую службу.

Уровень популярности занятий музыкой в стране вырос отчасти потому, что в период пандемии в Сети появилось множество онлайн-курсов. Кроме того, за время эпидемии возросли показатели продаж малогабаритных музыкальных инструментов, на которых можно научиться играть в домашних условиях.

К примеру, продажи блокфлейт с ноября по декабрь 2020 года подскочили на 76% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го. Губные гармоники стали продаваться на 61% лучше, а укулеле — на 47%.

Вырос также и средний чек приобретения. Лидером стали гармоники, для которых он стал больше на 28% (522 руб.). У блокфлейт он увеличился на 15% (337 руб.), укулеле — на 5% (1762 руб.), передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, с апреля 2020 года число россиян, желающих полностью перейти на удалённый режим работы, удвоилось: тогда удалёнка понравилась 19% граждан, сейчас же не ездить на работу в офис хотят уже 41% сотрудников, свидетельствуют результаты опроса портала Superjob.

Авторы исследования отмечают, что в настоящий момент на удалённый режим работы переходит всё большее число россиян.