Во «Внуково» задержали снявшего фильм о Pussy Riot режиссера Во «Внуково» задержали режиссера Аристакисяна

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Режиссер Артур Аристакисян

В столичном аэропорту Внуково задержали режиссера Артура Аристакисяна, сообщил Telegram-канал «Говорит НеМосква». По предварительной информацией, следственные мероприятия могут быть связаны с его антивоенными публикациями в социальных сетях или его творческой деятельностью.

Утром 7 марта в зоне посадки был задержан режиссер Артур Аристакисян, — сообщили знакомые кинодеятеля.

По словам собеседников, режиссер должен был вылететь в Стамбул, однако после прохождения транспортного контроля был задержан: полицейские забрали у него личные вещи и телефон, после чего повезли в УВД России по району Беговая.

Знакомые добавили, что сейчас в ММУ, университете, где преподает Аристакисян, проводится проверка «по поводу непатриотического воспитания». По словам собеседников, руководство и преподавательский состав обвиняют в «пропаганде непатриотизма».

Ранее Кузьминский суд продлил срок заключения под стражей журналистки Александры Баязитовой до 7 мая. Она находится за решеткой с августа 2022 года. По версии следствия, журналистка вместе с еще двумя фигурантками вымогала деньги у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, взамен обещая не разглашать информацию, которая может повредить его репутации.