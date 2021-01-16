Во Внуково перестали пускать встречающих накануне возвращения Навального

Московский аэропорт Внуково ввёл правила, согласно которым встречающие и провожающие не могут попасть в здание аэровокзала. В ближайшее время в него должен прилететь из Германии политик Алексей Навальный.
Для попадания в здание воздушной гавани необходимо предъявить билет, который доказывает, что у человека рейс из этого аэропорта,
Кроме того, часть территории воздушной гавани сейчас огорожена забором, а также возле аэропорта заметили автозак, машины с надписями «Росгвардия» и «Разминирование».
Ранее NEWS.ru запросил у аэропорта Внуково аккредитацию, чтобы встретить Навального. В аэропорту ответили, что организация деятельности СМИ на территории аэровокзального комплекса временно не проводится в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности пребывания пассажиров.
Оппозиционера всё равно собираются встречать журналисты, но сталкиваются с препятствиями. Так, в Санкт-Петербурге задержали журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, который собирался вылетать в столицу, чтобы встретить политика в аэропорту Внуково.
Самолёт авиакомпании «Победа» с Навальным на борту должен приземлиться во Внуково в воскресенье в 19:20. На данный момент оппозиционер находится в Берлине и готовится к вылету на родину. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Бранденбург в Берлине, в настоящее время идёт регистрация на рейс, вылет запланирован на 14:45 (16:45 мск).
20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок». Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию.