Во Внуково перестали пускать встречающих накануне возвращения Навального

https://static.news.ru/photo/fc684bdc-58b9-11eb-8d23-fa163e074e61_660.jpg Фото: vnukovoairport/facebook.com

Московский аэропорт Внуково ввёл правила, согласно которым встречающие и провожающие не могут попасть в здание аэровокзала. В ближайшее время в него должен прилететь из Германии политик Алексей Навальный.

Для попадания в здание воздушной гавани необходимо предъявить билет, который доказывает, что у человека рейс из этого аэропорта, передаёт Baza. Эту информацию подтверждает Avtozak Live, уточняя, что билеты проверяют больше 20 полицейских.

Кроме того, часть территории воздушной гавани сейчас огорожена забором, а также возле аэропорта заметили автозак, машины с надписями «Росгвардия» и «Разминирование».

Ранее NEWS.ru запросил у аэропорта Внуково аккредитацию, чтобы встретить Навального. В аэропорту ответили, что организация деятельности СМИ на территории аэровокзального комплекса временно не проводится в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности пребывания пассажиров.

Оппозиционера всё равно собираются встречать журналисты, но сталкиваются с препятствиями. Так, в Санкт-Петербурге задержали журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, который собирался вылетать в столицу, чтобы встретить политика в аэропорту Внуково.

Самолёт авиакомпании «Победа» с Навальным на борту должен приземлиться во Внуково в воскресенье в 19:20. На данный момент оппозиционер находится в Берлине и готовится к вылету на родину. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Бранденбург в Берлине, в настоящее время идёт регистрация на рейс, вылет запланирован на 14:45 (16:45 мск).

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок». Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию.