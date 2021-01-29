Во Владивостоке задержаны 76 участников акции в поддержку Навального

Во Владивостоке задержано 76 участников несогласованной акции в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает информационный центр «ОВД-Инфо».
Сторонники Навального
Помимо этого, была задержана и затем отпущена сотрудник «Новой газеты» Валерия Федоренко. Представители полиции задержали оператора местного штаба Навального и заместителя председателя регионального отделения партии «Яблоко» Марину Железнякову.
Отмечается, что порядка сотни протестующих вышли на лёд Японского моря. Как
Ранее NEWS.ru писал, что незаконные и несанкционированные митинги в поддержку Навального начались на Дальнем Востоке. Первые протестующие собрались на главной площади Петропавловска-Камчатского. Среди задержанных — представитель регионального отделения партии «Яблоко» Виктор Холманских.