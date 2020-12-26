Во Владивостоке объяснили сквозные дыры на мосту

https://static.news.ru/photo/80ffdd42-4762-11eb-b60d-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/vlcpress

Власти Владивостока объяснили наличие на пешеходных зонах Некрасовского путепровода сквозных дыр. Представитель городской администрации сообщил, что конструкция требует полной замены тротуарных плит.

24 декабря в соцсетях появилось видео, где житель Владивостока показал пешеходную часть Некрасовского путепровода. На кадрах видно, что по всему мосту зияют сквозные дыры, под которыми можно увидеть оживлённую трассу.

На данный момент движение по путепроводу запрещено. Как сообщил представитель мэрии, знаки «проход запрещён» появились у моста уже «давно». Городские власти отметили, путепровод должен был быть отремонтирован к 30 сентября. По контракту подрядчик обязался выполнить к этому сроку укладку асфальтобетонного покрытия. Однако ремонт вёлся с отставанием от графика.

По данным мэрии, при начале работ обнаружились скрытые ранее дефекты. В связи с этим необходимо полностью заменить тротуарные плиты.

Работы по замене тротуарных плит на Некрасовском путепроводе планируется выполнить путём проведения нового открытого аукциона в 2021 году, — передаёт Lenta.ru слова представителя администрации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 6 декабря автомобильное движение по мосту на остров Русский, ограниченное 21 ноября 2020 года из-за обледенения вант, возобновили 6 декабря во Владивостоке. Позже сотрудники МЧС РФ и промышленные альпинисты сообщили, что полностью закончили очистку от наледи вант и пилонов моста. Работы по ликвидации последствий сильного циклона, обрушившегося на Приморье в ночь на 19 ноября, велись каждый день.