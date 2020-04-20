Во Владимирской области за сутки выявили более 30 новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/a0fe6b2a-82d9-11ea-9ba0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё 34 новых случая коронавирусной инфекции зафиксировали во Владимирской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 34 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении ведомства.

Всего в регионе 259 заразившихся. Из них 52 случая зарегистрированы в городе Ковров, в 51 — в городе Петушки, 37 — в Муроме, 27 — во Владимире. Число летальных исходов достигло 5.

В России на сегодняшний день зафиксировано около 43 тысяч случаев заражения COVID-19. Число выздоровевших пациентов составляет 3,3 тысячи человек, умерли — 363.

Ранее NEWS.ru писал, что внештатный эпидемиолог России Николай Брико объяснил прост числа выявляемых заболевших с коронавирусом расширением тестирования. Он также отметил, что число летальных исходов по России не более 0,9%. Это гораздо ниже, чем в других странах.