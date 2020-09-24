Во Владимире умер ветеран, расписавшийся на стене Рейхстага

https://static.news.ru/photo/5d59d772-ff09-11ea-86df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bundesarchiv, Bild/wikipedia.org

Во Владимире простились с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Андреевичем Ушаковым. В городе он известен тем, что оставил один из автографов на стене Рейхстага в Берлине и участвовал в первом параде Победы на Красной площади Москвы в 1945 году.

Ветеран скончался в возрасте 95 лет, сообщили в городской администрации.

vladimir-city.ru

В сентябре 1943 года Ушаков был призван в ряды действующей армии 18-летним юношей. Его трижды награждали орденом «За отвагу»: за находчивость и мужество, проявленные в освобождении белорусского Бобруйска, за освобождение Минска и за взятие польского Белостока. В третий раз орден вручал лично маршал Советского Союза Георгий Жуков.

Ветеран также был кавалером ордена «Красной звезды».

Дойдя до Берлина, он оставил на Рейхстаге надпись «Я Микола из Украины».

После окончания войны Ушаков 32 года служил в вооружённых силах. Уволившись в запас, почти два десятилетия трудился на заводе во Владимире.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуму внесли проект о расширении прав вдов ветеранов.