Во Владикавказе обнаружен снаряд времён Великой Отечественной войны

https://static.news.ru/photo/ea908f58-61d5-11eb-838f-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

На одной из улиц Владикавказа обнаружен неразорвавшийся снаряд времён Великой Отечественной войны.

По данным пресс-службы Южного Военного округа, боеприпас обнаружили в кузове грузовика во время перевозки грунта для строительных работ. На место происшествия незамедлительно была вызвана полиция, передаёт ТАСС.

Территорию оцепили. Была также вызвана бригада сапёров из инженерно-сапёрного подразделения мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа. По прибытии специалисты увезли снаряд в безопасное место.

Находка была идентифицирована как мина от 82-миллиметрового батальонного миномёта. Подобные миномёты были на вооружении советской армии в годы ВОВ.

Боеприпас осмотрели, после пришли к выводу, что он не представляет опасности, и передали его в музей.

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