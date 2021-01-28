Во Владикавказе обнаружен снаряд времён Великой Отечественной войны

На одной из улиц Владикавказа обнаружен неразорвавшийся снаряд времён Великой Отечественной войны.
По данным пресс-службы Южного Военного округа, боеприпас обнаружили в кузове грузовика во время перевозки грунта для строительных работ. На место происшествия незамедлительно была вызвана полиция,
Территорию оцепили. Была также вызвана бригада сапёров из инженерно-сапёрного подразделения мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа. По прибытии специалисты увезли снаряд в безопасное место.
Находка была идентифицирована как мина от 82-миллиметрового батальонного миномёта. Подобные миномёты были на вооружении советской армии в годы ВОВ.
Боеприпас осмотрели, после пришли к выводу, что он не представляет опасности, и передали его в музей.
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