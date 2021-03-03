Во ВЦИОМе отметили снижение рейтинга Госдумы

У граждан России накопилось большое количество недовольства в адрес депутатов Государственной думы VII созыва. Об этом заявил глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров.
В интервью «Известиям» Фёдоров
При этом конкретных цифр рейтинга до и после Фёдоров не назвал, отметив лишь, что люди не считают Госдуму политически самостоятельным органом.
Граждане её воспринимают не как субстанциальный орган, а как функциональный. Расширение её конституционных прерогатив пока не отразилось на имидже палаты, — сказал социолог.
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