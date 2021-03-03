Во ВЦИОМе отметили снижение рейтинга Госдумы

https://static.news.ru/photo/7f5428d6-4c59-11ea-ba61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press

У граждан России накопилось большое количество недовольства в адрес депутатов Государственной думы VII созыва. Об этом заявил глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров.

В интервью «Известиям» Фёдоров рассказал , что действующая Госдума начинала работу на позитивном фоне, однако к концу деятельности рейтинг заметно снизился.

При этом конкретных цифр рейтинга до и после Фёдоров не назвал, отметив лишь, что люди не считают Госдуму политически самостоятельным органом.

Граждане её воспринимают не как субстанциальный орган, а как функциональный. Расширение её конституционных прерогатив пока не отразилось на имидже палаты, — сказал социолог.

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