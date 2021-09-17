Во ФСИН жалобу якобы избитого в колонии Пола Уилана назвали провокацией

В УФСИН Мордовии заявили, что жалоба осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана на избиение в колонии — не более чем провокация. Там подчеркнули, что у них в качестве доказательства есть записи с камер видеонаблюдения, передаёт ТАСС.

Информация о том, что осуждённого Пола Уилана якобы кто-то ударил в здании администрации исправительной колонии, не соответствует действительности и является провокацией, — говорится в официальном комментарии ведомства.

В УФСИН добавили, что Уилан отбывает наказание в строгом соответствии с российским законодательством и что никто из сотрудников не совершал «никаких нарушений в общении с осуждённым». Также сотрудники ведомства добавили, что всё время пребывания Уилана в административном здании колонии записано на видео.

Штаб исправительного учреждения данный гражданин посетил, чтобы воспользоваться законным правом позвонить по телефону, который сотрудники ему любезно предоставили, — добавили в УФСИН.

Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в московской гостинице «Метрополь» и затем обвинён по статье «Шпионаж», его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Защита Уилана заявила о намерении ходатайствовать о его переводе в США, чтобы осуждённый мог отбывать наказание на родине.

Ранее суд Мордовии не стал рассматривать ходатайство защиты Пола Уилана о переводе шпиона в американскую тюрьму.