Во ФСИН жалобу якобы избитого в колонии Пола Уилана назвали провокацией
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
20:10, 19 сентября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В УФСИН Мордовии заявили, что жалоба осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана на избиение в колонии — не более чем провокация. Там подчеркнули, что у них в качестве доказательства есть записи с камер видеонаблюдения, передаёт ТАСС.
Информация о том, что осуждённого Пола Уилана якобы кто-то ударил в здании администрации исправительной колонии, не соответствует действительности и является провокацией, — говорится в официальном комментарии ведомства.
В УФСИН добавили, что Уилан отбывает наказание в строгом соответствии с российским законодательством и что никто из сотрудников не совершал «никаких нарушений в общении с осуждённым». Также сотрудники ведомства добавили, что всё время пребывания Уилана в административном здании колонии записано на видео.
Штаб исправительного учреждения данный гражданин посетил, чтобы воспользоваться законным правом позвонить по телефону, который сотрудники ему любезно предоставили, — добавили в УФСИН.
Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в московской гостинице «Метрополь» и затем обвинён по статье «Шпионаж», его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Защита Уилана заявила о намерении ходатайствовать о его переводе в США, чтобы осуждённый мог отбывать наказание на родине.
Ранее суд Мордовии не стал рассматривать ходатайство защиты Пола Уилана о переводе шпиона в американскую тюрьму.