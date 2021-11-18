Во ФСИН заявили о резком сокращении числа заключённых в России

Россия занимает четвёртое место в мире по общему количеству заключённых. По относительному их числу РФ находится на 26-м месте. Содержащихся в заключении людей стало намного меньше, чем десятью годами ранее, сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, передаёт РИА Новости.

В мировом рейтинге Российская Федерация сместилась на 26-е место по количеству заключённых на 100 тысяч населения. А по общему количеству заключённых — на четвёртое место, — сказал Калашников на международном пенитенциарном форуме в Рязани.

По его мнению, это является результатом совершенствования уголовной политики. Она расширяет возможности применения альтернативных уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы.

Калашников уточнил, что по состоянию на 1 января 2021 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 482 тысячи осуждённых, подозреваемых и обвиняемых. Это на 381 тысячу меньше, чем в 2010 году.

Мировым лидером по количеству заключённых традиционно являются США — около двух миллионов человек.

Ранее сообщалось, что допуск на длительные свидания в тюрьмах осуществляется только при соблюдении правил использования средств индивидуальной защиты. За этим строго следят сотрудники исправительных учреждений, заявил представитель Управления федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленобласти.

На длительные свидания родственников осуждённых допустят только при наличии справки об отрицательном результате теста на коронавирус, а также при отсутствии повышенной температуры. Осуждённые и их собеседники во время проведения свидания должны находиться в медицинских масках и защитных перчатках, добавил представитель УФСИН.