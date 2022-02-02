Во ФСИН заявили о помощи бизнесу заключёнными

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) рассказали, что планируют увеличить количество мест в исправительных центрах для людей, приговорённых к исправительным работам. В ведомстве отметили повышенный интерес со стороны бизнеса, который за время пандемии серьёзно пострадал из-за оттока мигрантов из России. За минувший год было создано 186 центров, которые способны разместить 15,5 тысячи заключённых. Об этом сообщают «Известия».

На фоне демографической ямы и отсутствия мигрантов в некоторых сферах наблюдается настоящий кадровый голод. Особенно это касается отраслей, в которых традиционно были заняты мигранты, — строительства и сельского хозяйства, — рассказала изданию директор Благотворительного фонда содействия развитию социально-культурных инициатив и попечительства «Образ жизни» Елена Береговая.

Эксперт отметила, что дефицит рабочей силы составляет от 800 тысяч до 2,5 миллиона человек. Во ФСИН рассчитывают увеличить количество мест в исправительных центрах до 100 тысяч. По мнению Береговой, это капля в море, но инициатива похвальна.

Ранее директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер заявила, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги увеличит число получателей субсидий. По словам эксперта, их число может достигнуть 11 миллионов человек. Главным условием такого взрывного роста льготников является повышение тарифов ЖКУ на 20%.