Во ФСИН заявили, что Навальный 60 раз нарушал общественный порядок

https://static.news.ru/photo/02452474-653c-11eb-b2d5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После условного приговора оппозиционный политик Алексей Навальный, в настоящий момент арестованный, 60 раз нарушал общественный порядок. Об этом во вторник, 2 февраля, в зале Мосгорсуда на заседании по делу Навального сообщил представитель ФСИН.

В настоящий момент инстанция рассматривает вопрос об изменении меры пресечения для оппозиционера. В Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского суда столицы.

Как отметил в ходе процесса представитель ФСИН, после вынесения условного приговора Навальный нарушал общественный порядок 60 раз. В частности, он семь раз уклонялся от обязательной регистрации в Уголовно-исполнительной инспекции. Оппозиционеру вынесли пять предупреждений о возможной замене условного срока на реальный.

Также по поводу нарушений со стороны политика высказалась прокурор. Она заявила, что Навальный не уведомлял ФСИН о своём местоположении с конца сентября прошлого года до середины января 2021-го.

Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

23 и 31 января в поддержку оппозиционера по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек.

Как ранее передавал NEWS.ru, представитель ФСИН попросил суд приговорить Навального к 3,5 годам в колонии общего режима.