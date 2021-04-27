Во ФСИН рассказали о самочувствии экс-министра Абызова

Состояние здоровья экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова удовлетворительное. COVID-19 у него протекает в лёгкой форме, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве.
В ведомстве отметили, что Абызов находится под наблюдением врачей, его медицинское обеспечение соответствует законодательству.
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Ранее сообщалось, что Мосгорсуд прервал слушание по жалобе на изъятие у Абызова в доход государства 32,5 млрд рублей. Решение приостановить разбирательство было принято после того, как экс-чиновнику стало плохо во время заседания. По словам адвоката, он находился в предобморочном состоянии.
Представитель обвинения счёл, что Абызов симулировал ухудшение самочувствия. По его словам, в день заседания у экс-министра была нормальная температура и отсылка к болезни — попытка сорвать процесс.
Абызов занимал пост министра в 2012–2018 годах. По версии следствия, он с сообщниками путём обмана акционеров энергетических компаний ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) и ОАО «Региональные электрические сети» похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Их действия были квалифицированы по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Кроме того, в отношении главного фигуранта возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере и незаконной предпринимательской деятельности. Экс-министра задержали в марте 2019 года.