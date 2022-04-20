Во ФСИН попросили ужесточить наказание Любови Соболь

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросила изменить наказание экс-юристу Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией, деятельность запрещена) Любови Соболь наказание по делу о проникновении в жилище, сообщает РИА Новости. В ведомстве считают, что вместо исправительных работ она должна отбывать срок в колонии.

Соболь была осуждена по делу о незаконном проникновении в жилище в апреле 2021 года. Её приговорили к условным исправительным работам. Позднее, в декабре, по ходатайству ФСИН, суд заменил это наказание на один год реальных исправительных работ.

В середине апреля Симоновский суд Москвы изменил приговор Соболь по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Первоначально, в августе прошлого года, ей было назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Суд заменил его на 5 месяцев и 26 дней колонии общего режима.

В настоящее время Соболь находится за пределами России. Страну она покинула до того, как приговор об ограничении свободы вступил в силу.