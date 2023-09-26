Во ФСИН ответили на вопрос о местонахождении Сафронова Во ФСИН заявили, что журналист Сафронов остается в колонии в Красноярском крае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Сафронов

Журналист Иван Сафронов, которого признали виновным в государственной измене, находится в одной из колонии Красноярского края, сообщили «Интерфаксу» в в пресс-службе управления исполнения наказаний. Точное местонахождение общественника не уточняется.

Сообщаем, что осужденный Сафронов И.И. содержится в одном из учреждений ГУФСИН России по Красноярскому краю, — сообщили в пресс-службе.

12 сентября сторонники Сафронова сообщили, что публициста перевели из ИК-7 в селе Арейском в туберкулезную больницу № 1, где ждет распределения в новую колонию. Общественники рассказали, что в этот день Сафронова вывезли в транзитно-пересыльный пункт, а дальше его и остальных заключенных колонии должны были этапировать в ИК-15 в Норильске, но журналиста отправили в больницу. В учреждении у Сафронова взяли кровь, сделали ЭКГ и флюорографию.

4 сентября 2022 года Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам лишения свободы и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей. Согласно материалам уголовного дела, журналист передавал гражданину Чехии Мартину Ларишу и политологу Демури Воронину файлы, содержащие секретную информацию.

Сафронов назвал вердикт абсурдным и подал апелляцию. 7 декабря Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал приговор законным.