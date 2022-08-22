Во Франции раскритиковали плакат с беременным трансгендерным мужчиной Французскую организацию «Планирование семьи» осудили за плакат с беременным мужчиной

Опубликованный во Франции плакат с изображением беременного трансгендерного мужчины вызвал критику политиков. Он был представлен в ходе рекламной кампании ассоциации «Планирование семьи». В самой ассоциации считают, что резонанс с плакатом используется с целью лишить ее государственных субсидий и поставить под сомнение ее легитимность как правозащитной организации, пишет EADaily.

Плакат с изображением беременного мужчины сопровождается подписью: «В „Планировании“ мы знаем, что мужчины тоже могут забеременеть». Как ответили на критику в ассоциации, они не выстраивают иерархии касательно сексуальных и репродуктивных прав, которые считает единым целым.

Мы боремся не только за аборты, но и за сексуальное здоровье трансгендеров или за доступ молодёжи к сексуальному просвещению, — пояснили в организации.

Рекламную акцию раскритиковали представители ультраправых французских партий «Национальное объединение» и «Реконкиста!». Вице-председатель «Национального объединения» Элен Лапорт назвал «Планирование семьи» организацией, продвигающей гендерную теорию за счет налогов граждан Франции.

Общество, цивилизация находятся под угрозой исчезновения, когда оно отвергает свои ценности, свою идентичность, впадают в релятивизм и делают такие глупые заявления, — сказал пресс-секретарь «Национального объединения» Филипп Баллард.

Рекламный плакат ассоциации получил критику также и со стороны левых политиков. Бывший деятель Социалистической партии Жюльен Дре заявил, что уважает людей, чувствующих себя особенными, но «когда мы хотим заставить общество принять это как естественный итог, это тоже становится формой нетерпимости».

Некоторые левые политики Франции поддержали «Планирование семьи». Так, например, мэр Парижа Анна Идальго упрекнула за «нападки на фоне ненависти», а партия «Зелёных» «решительно осудила трансфобное киберзапугивание» ассоциации.

Ранее сообщалось, что в США растет недовольство трансгендерами. Американские родители не хотят, чтобы школьники занимались спортом вместе со сверстниками непонятной половой ориентации.