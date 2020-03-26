https://static.news.ru/photo/32ec1a10-6ea7-11ea-b389-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Vincent Isore via imago-images.de/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон, посещая больницы, где лечат больных коронавирусом, никогда не надевает медицинскую маску. Как объяснила официальный представитель правительства Франции Сибет Ндияй, глава государства не видит в ней необходимости.

Просто потому, что необходимости в маске нет, если мы соблюдаем защитную дистанцию с другими людьми, — цитирует её РИА Новости.

По её словам, Макрон общается с медперсоналом на ограниченном расстоянии в один метр. Его поведение не противоречит установленным во Франции санитарным правилам. Сейчас в стране ношение масок является обязательным только для медперсонала и заболевших.

Во Франции число умерших достигло 1,1 тысячи человек. За сутки в стране выявили 2,5 тысячи заразившихся, таким образом общее число инфицированных достигло 22,3 тысячи человек, писал NEWS.ru.