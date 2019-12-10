С 10 декабря 2019 года московский аэропорт Внуково перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде. Об этом говорится в
В пресс-релизе авиаперевозчика уточняется, что всем пассажирам, вылетающим из Внуково, необходимо обязательно распечатать посадочный талон или получить его на стойках регистрации в аэропорту.
Столичный аэропорт начал принимать электронные посадочные талоны на внутренних рейсах лишь с 1 июня текущего года.
Как ранее писал NEWS.ru, в 2023 году планируется завершить работы по продлению Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв.
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