https://static.news.ru/photo/8c7b8b5c-1ab9-11ea-9077-fa163e074e61_660.jpg Аэропорт Внуково Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 10 декабря 2019 года московский аэропорт Внуково перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде. Об этом говорится в сообщении , опубликованном на официальном сайте авиакомпании «Победа».

В пресс-релизе авиаперевозчика уточняется, что всем пассажирам, вылетающим из Внуково, необходимо обязательно распечатать посадочный талон или получить его на стойках регистрации в аэропорту.

Столичный аэропорт начал принимать электронные посадочные талоны на внутренних рейсах лишь с 1 июня текущего года.

Как ранее писал NEWS.ru, в 2023 году планируется завершить работы по продлению Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв.