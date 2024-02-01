Внук Ватутина пристыдил правнучку Чкалова за призыв к ядерной атаке Москвы

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Правнучке Героя СССР Валерия Чкалова Дарье Богдановой должно быть стыдно за призыв к ядерному удару по Москве, заявил NEWS.ru внук генерала армии Героя СССР Николая Ватутина Александр Ватутин. Он предположил, что правнучку советского летчика могут спонсировать на Западе.

Такие вещи просто ужасны. Этот человек родился в России, вырос... Она не учла одну вещь: здесь живет огромное количество людей, таких же русских, как и она. Думаю, что этот человек делает такие заявления ради тех грошиков, что получает от западных сил. Я бы хотел видеть ее в тот момент, когда она это произносила. Неужели ей не было стыдно? Перед теми, кто воевал, перед ветеранами. Она просто гадит стране, как многие уехавшие, — сказал потомок освободителя Киева.

Ранее правнук летчика, представитель Международного мемориального фонда «Чкалов» Игорь Чкалов допустил, что Богданова могла стать жертвой антироссийской пропаганды. По его мнению, здравомыслящий человек не может призывать к атаке по Москве ядерными бомбами. Он отметил, что семья Чкалова не разделяет позицию Богдановой.

До этого Telegram-канал Readovka сообщил, что правнучка Чкалова призвала к ядерному удару по Москве и выразила готовность спонсировать такую атаку. По информации канала, в качестве примера она привела атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, целью которой было склонить Японию к капитуляции.