Внук оскорбившегося ветерана поблагодарил СК за дело против Навального

Внук ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко Игорь Колесников поблагодарил следственные органы за уголовное дело о клевете против оппозиционера Алексея Навального. По мнению мужчины, это станет помощью «в вопросе восстановления справедливости».
При этом Колесников уточнил, что не думает о форме наказания, которое может получить политик. По его мнению, «следственные органы сами разберутся и дадут оценку высказываниям Навального»,
Скандал разгорелся в начале июня, вскоре после того как в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны и предателями.
После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории.
В Общероссийском народном фронте попросили Следственный комитет (СК) и Генпрокуратуру привлечь к ответственности Навального за оскорбление ветерана.
Как писал NEWS.ru, 15 июня стало известно, что СК возбудил в отношении Навального уголовное дело о клевете. Прокуратура Москвы признала инициирование производства законным.
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