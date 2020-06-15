Внук оскорбившегося ветерана поблагодарил СК за дело против Навального

https://static.news.ru/photo/4ec126fc-af27-11ea-a385-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Внук ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко Игорь Колесников поблагодарил следственные органы за уголовное дело о клевете против оппозиционера Алексея Навального. По мнению мужчины, это станет помощью «в вопросе восстановления справедливости».

При этом Колесников уточнил, что не думает о форме наказания, которое может получить политик. По его мнению, «следственные органы сами разберутся и дадут оценку высказываниям Навального», передаёт РИА Новости.

Скандал разгорелся в начале июня, вскоре после того как в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны и предателями.

После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории.

В Общероссийском народном фронте попросили Следственный комитет (СК) и Генпрокуратуру привлечь к ответственности Навального за оскорбление ветерана.

Как писал NEWS.ru, 15 июня стало известно, что СК возбудил в отношении Навального уголовное дело о клевете. Прокуратура Москвы признала инициирование производства законным.