Внучка великого Кожедуба ответила на идею наследницы Чкалова сжечь Москву Внучка Кожедуба назвала бредом призыв наследницы Чкалова уничтожить Москву

Фото: vk.com/ankojedoub

Анна Кожедуб

Призыв наследницы Героя СССР летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарьи Богдановой нанести ядерный удар по Москве является бредом, заявила NEWS.ru внучка великого летчика-истребителя Великой Отечественной войны, трижды Героя СССР маршала авиации Ивана Кожедуба Анна Кожедуб. Она также назвала подобные высказываниями бессовестными.

Есть потомки, которые слышат этот бред и находятся в шоке. Призывать таких стыдиться? Такие, мне кажется, не стыдятся. Для этого совесть и честь нужны, а этого, если с детства не привили или в работе над собой не развили, не будет. И я пожелаю только тем из нас, кто за сохранение России, не стыдиться своей любви к ней. И не стыдиться поддерживать себя, своего президента, страну и наши достижения, — отметила Анна Кожедуб.

По ее словам, подобные заявления «делают люди с неразрешенным детским конфликтом с родителями». В качестве примера она привела свою семью, где были «добряк отец-подводник и улыбчивый дед-герой. Их все любили потому, что они любили. И служили. И стране, и семье, были смелыми, жесткими на работе и мягкими с детьми и женами».

Мой дед (Иван Кожедуб. — NEWS.ru) потерял не просто здоровье — жизнь, пытаясь как-то вразумить там, на заре перестройки, приходящих к власти «новых демократов». Ну сердце и не выдержало: ломали его страну, его Союз! За который он две войны прошел. Безжалостно и безоглядно, перечеркивая все то хорошее, что, конечно же, было! И к чему был причастен он сам, — подытожила Кожедуб.

Ранее Telegram-канал Readovka сообщил, что правнучка Героя Советского Союза летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова призвала нанести ядерный удар по Москве. По данным канала, девушка выразила готовность проспонсировать такую атаку на российскую столицу.

Как пишет Readovka, Богданова в качестве аргумента привела атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, которая привела к завершению конфликта. При этом, указывает канал, девушка сказала, что профинансировала бы и это военное преступление. По информации канала, Богданову не пугают очевидные жертвы такой атаки, даже с учетом того, что в Москве у нее живут мама и бабушка.

В публикации говорится, что сама правнучка советского летчика является гражданкой Израиля. Канал напомнил, что до этого Богданова выступила с предложением расстреливать русских на улицах. Вместе с тем, пишет канал, девушка является совладельцем российского ООО НТК «Авант», а заработанные в РФ деньги отправляет на нужды ВСУ.