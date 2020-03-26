https://static.news.ru/photo/6d996e50-6ed0-11ea-8098-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все платежи по кредитам, запланированные на следующую неделю, перенеслись на 6 апреля, предупредил Центробанк после объявления долгих выходных в России.

Финансовый регулятор сослался на 193-ю статью Гражданского кодекса, по которой сроки исполнения обязательств, приходящиеся на праздничные и выходные дни, отодвигаются на начало следующей рабочей недели.

Согласно президентскому указу, выходными, призванными сдержать распространение коронавируса, станут будни с 30 марта по 3 апреля. Следующие за ним 4 и 5 апреля — календарные выходные.

Как писал NEWS.ru, 25 марта в телеобращении к нации Путин объявил налоговые каникулы для бизнеса и предложил банкам предоставлять россиянам отсрочки по кредитам. Дни между субботой 28 марта и понедельником 6 апреля станут внеплановыми каникулами, которые президент призвал провести дома.