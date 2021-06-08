Внезапную проверку Шойгу военкомата назвали пиар-акцией

https://static.news.ru/photo/3597fdca-c855-11eb-a153-96000091f725_660.jpg Сергей Шойгу Фото: mil/vk.com

Внезапная проверка министра обороны Сергея Шойгу одного из московских военкоматов является пиар-акцией, которая должна была продемонстрировать высокую боеготовность и роль главы военного ведомства. Об этом НСН заявил военный обозреватель Александр Гольц.

Он назвал мероприятие одной из пиар-акций, которые «очень любит господин Шойгу». Эксперт пояснил, что в российской армии время от времени устраиваются внезапные проверки. Иногда для того, чтобы объяснить концентрацию войск, а иногда для того, чтобы «продемонстрировать высокую боеготовность и роль министра и военачальников в её поддержании», считает Гольц.

Он также не исключил, что после такой проверки руководителей военного комиссариата могут снять с должности.

Ещё со времён советской армии мы знаем, что после каждого мероприятия происходит наказание отличившихся и награждение непричастных, — сказал обозреватель.

Гольц также прокомментировал недовольство Шойгу отсутствием в военкомате компьютеров. По мнению эксперта, в этом нет ничего удивительного, поскольку сама призывная система глубоко архаична. Кроме того, оцифровать миллионы дел возможных резервистов, призывников и служивших в армии является трудновыполнимой задачей.

Ранее в Сети появилось видео проверки Сергеем Шойгу московского военкомата. На кадрах видно, как глава Минобороны заходит в одну из комнат военкомата и отчитывает сотрудников за отсутствие надлежащего оборудования. Министр возмутился тем фактом, что там отсутствуют компьютеры, однако при этом есть и холодильник, и микроволновка.