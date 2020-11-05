Внештатный специалист Минздрава заявила о перегруженности медсистемы в РФ

https://static.news.ru/photo/f956d55c-1f4e-11eb-99bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская медицинская система на данный момент перегружена из-за пандемии коронавируса. Также существует дефицит медработников.

Об этом сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина на консилиуме по вопросам COVID-19 с участием ведущих экспертов ведомства, передаёт ТАСС.

Безусловно, сейчас мы перегружены, мы — это вся медицинская общественность, и мы в общем-то тоже болеем. И, естественно, есть определённый дефицит кадров, — заявила она.

По словам Драпкиной, не следует назначать себе лекарственные препараты до общения с лечащим врачом или телемедицинской консультации с медиком. До тех пор пока подобные шаги не будут предприняты, основным лечением должно быть питьё тёплой воды в больших количествах и «симптоматическое снижение температуры». Специалист отметила, что на сегодняшний день единственной альтернативой вакцинации от COVID-19 является только максимальное ограничение контактов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что примерно в 30–40% случаев тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат. Об этом сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.