Внебрачный сын Гафта намерен добиваться наследства отца

https://static.news.ru/photo/951f978e-452a-11eb-a63a-fa163e074e61_660.jpg Валентин Гафт Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Внебрачный сын Валентина Гафта Вадим, проживающий в Бразилии, намерен претендовать на наследство скончавшегося 12 декабря отца — квартиру в центре Москвы и подмосковную дачу. Художник Никас Сафронов высказался за то, чтобы наследство досталось жене Гафта Ольге Остроумовой, проведшей последние годы вместе с великим артистом.

По праву всё должно достаться Оле Остроумовой. Потому что Оля была с ним многие годы. Она отдала ему свою жизнь. С кем он там переспал, извините, когда в свободном полёте был. И я считаю, что это будет несправедливо, если это достанется кому-то другому, — заявил Сафронов в эфире программы «Светская хроника» на Пятом канале.

Сын Гафта Вадим не смог приехать на похороны артиста из-за пандемии коронавируса и закрытого авиасообщения. С отцом он не виделся много лет.

Ольга Остроумова и Валентин Гафт поженились в 1993 году. Чтобы жениться на Остроумовой, актёр принял православие.

Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Его 72-летняя супруга Ольга Остроумова рассказала, что причиной смерти стали последствия инсульта, который актёр перенёс в 2019 году.

Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Московском драматическом театре, «Ленкоме», Театре имени Моссовета, «Современнике». В 1956 году артист дебютировал в кино с ролью в фильме «Убийство на улице Данте». Зрители запомнили Гафта по картинам «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово...», «Небеса обетованные», «Мастер и Маргарита» и многим другим.

Как сообщал NEWS.ru, балерина Анастасия Волочкова считает, что в смерти актёра Валентина Гафта виноваты его родственники. Так, в последние годы жизни у артиста были проблемы с близкими людьми.