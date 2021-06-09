Крупнейшие со времён СССР учения флота начались в Тихом океане

В России стартовали морские манёвры. ВМФ РФ начал масштабные учения в Тихом океане, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Отмечается, что это крупнейшие со времён Советского Союза учения Тихоокеанского флота.
В центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне, — сказали в ведомстве.
Руководство над военными осуществляет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.
Участники военно-морских учений отработают различные задачи, в том числе направленные на взаимодействие флота и авиации. В манёврах задействовано 20 надводных кораблей, а также подводные лодки.
Среди «участников» присутствуют ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», различные корветы, истребители.
Ранее НАТО приступила к крупномасштабным международным учениям Военно-морских сил Baltops-2021 в Балтийском море. Военные отработают интеграцию противовоздушной обороны, борьбу с подводными лодками, морского пресечения, противоминной защиты и десантных операций.