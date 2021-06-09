Крупнейшие со времён СССР учения флота начались в Тихом океане

Фото: Минобороны России/facebook.com

Алёна Вавулина NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на сравнение Вашингтоном Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) со «Свидетелями Иеговы» (запрещённая в РФ религиозная организация). В эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» она назвала такую параллель беспрецедентной.

Я считаю, что это войдёт в историю. Это беспрецедентное сравнение, — сказала она. Однако ничего странного в том, что Госдепартамент США уравнял в общественном сознании эти две организации и провёл...