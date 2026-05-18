Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 мая 2026 в 18:00

Вместо тяжелых майонезных салатов делаю «Весенний бриз»: легкий, свежий и с цитрусовым ароматом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пять минут на нарезку — и салат готов. Но секрет не в скорости, а в заправке: майонез с лимонным соком и цедрой превращает обычные крабовые палочки в освежающее блюдо, которое хочется есть снова и снова.

Что понадобится

Кукуруза консервированная — 200 г, крабовые палочки — 200 г, помидоры черри — 150 г, огурцы — 2 шт., сыр твердый — 100 г, петрушка — 20 г, листья салата — 100 г, майонез — 3 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., лимонная цедра — 1 ч. л., соль, перец — по вкусу.

Как готовлю

Кукурузу обсушиваю на сите. Крабовые палочки режу тонкими ломтиками, черри — четвертинками, огурцы — кубиками (крупные предварительно очищаю от кожуры и семян).

Сыр натираю на крупной терке, петрушку рублю. Для соуса смешиваю майонез с лимонным соком и цедрой, солю и перчу. Соединяю все ингредиенты в миске, заправляю соусом и перемешиваю.

На тарелку выкладываю листья салата, сверху — салат «Весенний бриз», украшаю петрушкой и подаю сразу.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду.

Проверено редакцией
Читайте также
Финансист рассказал, сколько нужно зарабатывать для максимальных ИПК
Общество
Финансист рассказал, сколько нужно зарабатывать для максимальных ИПК
Суд обязал организатора марафонов Блиновской вернуть 35 млн рублей
Общество
Суд обязал организатора марафонов Блиновской вернуть 35 млн рублей
4 рецепта полезной и простой окрошки: без майонеза и магазинной колбасы
Семья и жизнь
4 рецепта полезной и простой окрошки: без майонеза и магазинной колбасы
Ставлю греться духовку и в это время смешиваю капусту с кефиром — через 25 минут подаю пирожки
Общество
Ставлю греться духовку и в это время смешиваю капусту с кефиром — через 25 минут подаю пирожки
Фудшеринг: что это, как помогает экономить и спасать еду от мусорки
Семья и жизнь
Фудшеринг: что это, как помогает экономить и спасать еду от мусорки
Общество
рецепты
еда
салаты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два газовоза вспыхнули на трассе «Новороссия» после удара украинского дрона
Трампа заподозрили в желании возобновить боевые действия в Иране
Юрист назвал четыре основных правила защиты от кибермошенников
Две девочки-подростка попали в ДТП в Москве
Умер основатель крупнейшей буддийской общины России
Стало известно, где нашли сбежавших в Чехове детсадовцев
На VK Fest в Санкт-Петербурге выступят Татьяна Картукова и Ольга Бузова
Адвокаты директора певицы Линды обжаловали решение о его домашнем аресте
Раскрыто, кому Иран готов отдать горы радиоактивного урана вместо США
Двое полицейских получили жесткое наказание за изнасилования подростка
Назван новый инструмент, упрощающий выбор одежды
Рособрнадзор объявил предостережения двум престижным вузам
Стало известно решение суда по иску Потанина к бывшей жене
В России предложили «потихоньку» снижать брачный возраст
Экс-главу Мосгипротранса Мицука арестовали по делу о мошенничестве
Стало известно, без чего Украина не получит первый транш €90 млрд
Масштабный сбой парализовал работу популярного каршеринга
Жертвой удара БПЛА по автомобилю в ДНР стал мирный житель
Военэксперт ответил, куда Украина стянула остатки систем ПВО
«Мама купила ему «Лолиту»: женщина оставила мужа-педофила в семье
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.