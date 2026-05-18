Вместо тяжелых майонезных салатов делаю «Весенний бриз»: легкий, свежий и с цитрусовым ароматом

Пять минут на нарезку — и салат готов. Но секрет не в скорости, а в заправке: майонез с лимонным соком и цедрой превращает обычные крабовые палочки в освежающее блюдо, которое хочется есть снова и снова.

Что понадобится

Кукуруза консервированная — 200 г, крабовые палочки — 200 г, помидоры черри — 150 г, огурцы — 2 шт., сыр твердый — 100 г, петрушка — 20 г, листья салата — 100 г, майонез — 3 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., лимонная цедра — 1 ч. л., соль, перец — по вкусу.

Как готовлю

Кукурузу обсушиваю на сите. Крабовые палочки режу тонкими ломтиками, черри — четвертинками, огурцы — кубиками (крупные предварительно очищаю от кожуры и семян).

Сыр натираю на крупной терке, петрушку рублю. Для соуса смешиваю майонез с лимонным соком и цедрой, солю и перчу. Соединяю все ингредиенты в миске, заправляю соусом и перемешиваю.

На тарелку выкладываю листья салата, сверху — салат «Весенний бриз», украшаю петрушкой и подаю сразу.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду.