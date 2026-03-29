Вместо сухого бисквита — эта находка: кулич «Царский» с  цукатами и заварным кремом — влажный, ароматный, не черствеет

Беру муку, масло и яйца и пеку кулич «Царский» с цукатами и заварным кремом, который вместо сухого бисквита получается влажным, ароматным и не черствеет даже на пятый день.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, маслянистый мякиш с ванильным ароматом, сочные цукаты, а заварной крем делает структуру такой мягкой, что кулич буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 200 г сливочного масла, 200 мл молока, 4 яйца, 200 г сахара, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка ванильного сахара, 10 г сухих дрожжей, 150 г цукатов, для заварного крема — 1 яйцо, 2 столовые ложки муки, 200 мл молока, 50 г сахара.

Для крема смешайте яйцо с сахаром и мукой, влейте молоко, варите до загустения, остудите. В теплое молоко добавьте дрожжи и 1 столовую ложку сахара, оставьте на 15 минут. Муку просейте, добавьте сахар, ванильный сахар, соль, размягченное масло, яйца, опару и заварной крем, замесите мягкое тесто. В конце добавьте цукаты, перемешайте. Накройте и оставьте в тепле на 1,5–2 часа. Выложите тесто в форму на 1/3, дайте подняться до краев. Выпекайте при 180°С 35–40 минут. Остудите, украсьте по желанию. Этот кулич остается влажным и ароматным долгие дни.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
