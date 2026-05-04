04 мая 2026 в 13:36

Вместо скучной нарезки — эти яйца с сельдью спасают любой фуршет за 15 минут

Фото: D-NEWS.ru
Фаршированные яйца с сельдью — быстро, просто и всегда вкусно. Кремовая основа из желтков, соленая рыбка и капля кислинки — закуска, которая не надоедает.

Что понадобится

Яйца — 6 шт., филе сельди — 150 г, зеленый лук — 3–4 пера, горчица зернистая — 1 ч. л., сметана (или майонез) — 1 ст. л.

Как готовлю

Яйца отвариваю вкрутую (ровно 10 минут), остужаю в ледяной воде и очищаю. Разрезаю на половинки, желтки вынимаю и разминаю вилкой в пышную массу.

Мелко рублю зеленый лук, сельдь нарезаю самыми мелкими кубиками. Смешиваю желтки, лук, рыбу, добавляю зернистую горчицу и сметану для нежности.

Наполняю белки начинкой, немного приминая ложкой. Убираю в холодильник на 20 минут — так вкус становится более собранным и насыщенным.

Дмитрий Демичев
